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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 17 من جنوده منذ بدء عملياته البرية بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل 17 من جنوده وإصابة آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة منذ بدأ عملياته البرية واشتباكه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية وصول عدد قتلاه إلى 16، بعد مقتل اثنين من جنوده خلال اشتباكات وصفها بـ"الضارية". 
وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس بمواصلة الحرب ضد حركة حماس رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجيش. 
وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية في خطاب إلى شعبه، إن إسرائيل تخوض حربًا لم تشهد مثلها من قبل، منذ أن بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي. 
وأضاف "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب". 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) الليلة الماضية " خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع عناصر حماس في قطاع غزة قاسية ومؤلمة". 
 

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين