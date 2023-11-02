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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة "من هو المسيح؟ الجدل الذي حدث في مجمع نيقية ٣٢٥م" الثلاثاء المقبل بالزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ينظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، ندوة بعنوان: من هو المسيح؟ الجدل الذي حدث في مجمع نيقية ٣٢٥م، وذلك الثلاثاء المقبل ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، في قاعة المطران غايس، الدور الثاني - المبنى الإداري لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، 5 ش ميشيل لطفالله، الزمالك.

حيث سيلقي الندوة (بالإنجليزية) الدكتور القس باترك وايتورث، قس بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومن المقرر أن يشارك الحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من اللاهوتيين والشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

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