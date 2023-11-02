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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية. 
وقالت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" في المدينة المُشار إليها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما). 

استشهاد فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية