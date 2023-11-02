بولندا تستقبل 20 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الخميس، وصول نحو 20 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 8ر16 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أن 25 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 04ر15 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

