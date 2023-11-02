اليوم.. قطع المياه بطور سيناء لتنظيف وتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن بدء حملة تنظيف وتطهير خزانات المياه بطور سيناء.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه سيجرى قطع المياه عن المدينة بالكامل خلال الفترة المسائية اليوم الخميس؛ لنظافة وتطهير الخزان البوستر سعة 345000 و1000 متر مربع .

وأضافت: وفيما يتعلق بخزان محطة المياه الرئيسية سعة 22500 سيجرى تنظيفه وتطهيره يوم السبت الرابع من نوفمبر الجاري، وسيجرى قطع المياه في الفترة المسائية عن الأحياء التالية:

الزهراء، والمنطقة الصناعية، والنور، والجبيل، والشاليهات، وأرض جمعية المطار، والسلام، والأوقاف.

وتابعت: وخزان محطة المياه الرئيسية سعة 205000 سيجرى تنظيفه وتطهيره يوم الأحد 5 نوفمبر، لافتة إلى أنه سيتم تأخر ضخ عن المدينة حتى السابعة مساءً ما عدا أحياء الطور الجديدة.

واستطردت: وبالنسبة لخزان المحطة الرئيسية سعة 335000 سيجرى تنظيفه وتطهيره يوم الإثنين 6 نوفمبر لافتة إلى أنه سيتم تأخر ضخ عن المدينة حتى السابعة مساءً ما عدا أحياء الطور الجديدة.

وأوضحت الشركة أن خزانات المنطقة الصناعية سيجرى تنظيفها وتطهيرها يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، لافتة إلى أنه سيتم تأخر ضخ عن المدينة حتى السابعة مساءً ما عدا أحياء الطور الجديدة. بينما خزانات توشكى سجرى تنظيفها وتطهيرها يوم الأربعاء 8 نوفمبر لافتة إلى أنه سيتم تأخر ضخ عن أحياء الطور الجديدة بالفترة المسائية حتى السابعة مساءً.

وأشارت الشركة إلى أنه سيجرى ضخ المياه خلا لتلك الأيام بصورة منتظمة في الفترة الصباحية أحياء الطور الجديدة وتشمل: مبارك الجديد، ومبارك القديم، والروضة، والمروة، والفيروز، وتقسيم ابني بيتك، ومساكن البنك، وحي النصر، وحي الشروق.