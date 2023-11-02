البرازيل تنشر 3700 جندي في أنحاء البلاد لمواجهة الأنشطة الإجرامية

أمرت الحكومة البرازيلية، بنشر جنود في عدة مطارات وموانئ في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الحرب ضد الميليشيات الإجرامية وتهريب المخدرات.

ووقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرسوماً "أطلق عملية متكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة"، حسبما أعلن على منصة إكس.

وسيتم تعزيز الشرطة الاتحادية من قبل الجيش في العديد من المطارات والموانئ في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو الشرقيتين متراميتي الأطراف، وفقاً للمرسوم.. وسيتم نشر ما مجموعه 3700 من أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وقال لولا: "لقد وصل الوضع إلى نقطة خطيرة للغاية، والعنف الذي نشهده يزداد سوءاً مع مرور كل يوم".

والأسبوع الماضي، أضرمت النار في 35 حافلة على الأقل في غرب ريو بعد مقتل عضو بارز في أكبر ميليشيا في المدينة على أيدي الشرطة.