الرئيس الأمريكي يطالب بوقف الحرب في غزة لإخراج الرهائن

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وخلال إلقاء بايدن كلمة في فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، قاطع رجل الرئيس الديموقراطي قائلًا: "بصفتي حاخامًا، أطلب منكم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وردّ الرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا، والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل: "أعتقد أننا بحاجة إلى فترة توقف.. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى".

وردًا على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إن ما قصده الرئيس بكلمة "الأسرى" هم الرهائن المحتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكان مصدر إسرائيلي كشف أن تل أبيب مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.