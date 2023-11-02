أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 290 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 244 شاحنة و18 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .
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تداول 9 آلاف طن و534 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 290 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 244 شاحنة و18 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و85 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 290 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 244 شاحنة و18 سيارة .