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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أطباء بلا حدود": 20 ألف مصاب ما زالوا في قطاع غزة

منظمة أطباء بلا حدود
منظمة أطباء بلا حدود
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يزيد عن 20 ألف مصاب ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم الأربعاء إخراج أول دفعة من المصابين والمرضى من القطاع إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، إن “ما يزيد عن 20 ألف مصاب ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية إثر الحصار والقصف المستمر” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكنوا من مغادرة القطاع، ودعت إلي السماح لعدد أكبر من سكان غزة بمغادرة القطاع.

وتابعت: “ينبغي السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقهم في العودة إلى غزة لاحقا”، مطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.

وشددت علي إنه “ينبغي السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول القطاع، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحي مهدد بالانهيار التام.

قطاع غزة منظمة أطباء بلا حدود