سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بغزة

استشهد طفل، وأصيب مواطنان على الأقل، اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربي شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.

كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر.