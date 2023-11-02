ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار في مستهل اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر  صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي)

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية  عند نحو 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي  استقر سعر الدولار الأمريكي  بداية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي انام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك بلوم سعر الدولار  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك المشرق مسجلا 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الامريكي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم سعر صرف الدولار