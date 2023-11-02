تعرف على سعر الدولار في مستهل اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي)

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية عند نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي انام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك بلوم سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك المشرق مسجلا 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.