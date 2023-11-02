الهند وسريلانكا تستأنفان محادثاتهما بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية استئناف المحادثات مع سريلانكا بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الثنائي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس ، أن الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية جرت في العاصمة السريلانكية "كولومبو"، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر الحالي، حيث جرى استعراض ما تم احرازه من تقدم خلال الجولات الـ 11 السابقة في مجالات تجارة السلع والحواجز الفنية أمام التجارة والإجراءات الجمركية والتجارة في الخدمات وسبل تسوية النزاعات.

وأضافت أن الجانبين حددا نقاط التقارب في وجهات النظر، والمجالات التى تحتاج إلى إيجاد حلول مبتكرة، وأكدا أهمية البناء على ما تم احرازه من تقدم في الماضي، وأنه من المتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى فتح فرص جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى أمام البلدين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أشارا إلى الامكانيات الضخمة التي يمكن أن تتيحها الشراكة التجارية الهندية السريلانكية، بالاضافة إلى إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.