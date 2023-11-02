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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية فى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وحصيلة ضحايا الحرب التي قاربت التسعة آلاف شهيد. 

وشدد الشيخ على الحاجة الماسة لتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتأمين معابر لإنقاذ وعلاج المصابين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، والذي أكد بدوره موقف المملكة المتحدة الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء والاستقرار بالمنطقة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

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