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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تواصل آلة الحرب الإسرائيلية شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات عنيفة في شمال غرب القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولا إلى حي الكرامة، كما قصفت محيط أبراج الفيروز.

وأَضافت أن طائرات الاحتلال الحربية ومدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ ومحيطه، وصولا إلى حي النصر والشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.

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