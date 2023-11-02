روسيا تطالب برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا فورًا

طالبت روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة الجمعية العامة، يوم الأربعاء: "نعول على أن تصغي الإدارة الأمريكية والكونجرس أخيرا إلى الدعوة الشاملة، ويبدآ برفع الحصار عن كوبا وحذف كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون شروط مسبقة ومن دون الإخلال بسيادتها الوطنية".

وتابع: "مع الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، نطالب برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط"، مؤكدا تأييد روسيا لمشروع قرار الجمعية العامة الداعي لرفع الحصار الأمريكي والذي يطرح سنويا على التصويت.

وأضاف نيبينزيا أن "أعمال الولايات المتحدة وحلفائها الخاصة بفرض عقوبات أحادية الجانب وغير شرعية التفافا على مجلس الأمن الدولي، تتسم بطابع استعماري جديد سافر، ومبنية على محاولات منتظمة لملاحقة وقمع الأنظمة التي لا تعجبها حول العالم".

واعتبر نيبينزيا أن "حصار دولة ذات سيادة لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة أو مواطنيها... يقوض أسس الاستقرار العالمي والإقليمي والتنمية".

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة بين مارس 2022 وفبراير 2023، وارتفع حجم الأضرار الإجمالي إلى 159 مليار دولار منذ فرض الحصار.