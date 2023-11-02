محمد صلاح في مواجهة قوية.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس كاراباو

أقيمت، منذ قليل، قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وأسفرت عن مواجهات قوية بين المتأهلين.

كما أسفرت القرعة، عن مواجهة صعبة بالنسبة إلى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عندما يصطدم الريدز بنظيره وست هام يونايتد في ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما تأهل الأخير على حساب أرسنال.

ويلتقي تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد في أقوى مباريات النسخة الحالية من البطولة، بعد تأهل الأول لهذا الدور بتخطي بلاكبيرن روفرز بثنائية دون رد في دور الستة عشر.

وبلغ نيوكاسل دور الثمانية، بعد إقصاء مانشستر يونايتد من المسابقة بفوز عريض على مانشستر يونايتد، ليجرده من لقبه، الذي حصده العام الماضي.

بينما نجح ليفربول بمشاركة محمد صلاح، في بلوغ ربع النهائي بعدما فاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف.

وشهدت قرعة ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، تواجد بورت فايل من الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه في هذا الدور، بعدما أقصى مانسفيلد تاون من الدرجة الرابعة في وقت سابق.

وتقام مباريات دور ربع النهائي من كأس كاراباو، يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويعد ليفربول، أكثر الفرق تتويجًا بلقب البطولة، برصيد 9 ألقاب، بفارق لقب وحيد عن مانشستر سيتي.

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس كاراباو

ليفربول × وست هام يونايتد

تشيلسي × نيوكاسل يونايتد

إيفرتون × فولهام

بورت فايل × ميدلسبره.