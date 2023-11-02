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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المفوض العام لـ«أونروا»: الوكالة ستبقى مع الفلسطينيين في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، قائلا: "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".

وأضاف لازاريني - خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ العدوان الإسرائيلي عليه - "لم يسبق لي على الإطلاق أن رأيت وضعا مماثلا لما يحدث في غزة".

وتابع: "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه".

وأوضح لازاريني - خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت مدرسة تؤوي نازحين - "لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود".

وقال: "الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".

أونروا فيليب لازاريني غزة فلسطين