بوتين يحذر من احتمال لجوء الغرب لأعمال تخريبية تطال منشآت روسية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء الغرب مجددًا إلى عمليات تخريب واستفزاز ضد روسيا مشيرًا إلى احتمال ذلك بعد أن استنفد الغرب قدرته على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول مناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد: “كما كان الحال مع السيل الشمالي وخط أنابيب الغاز، ما يقلقنا في الحقيقة هو أنه حين تصبح احتمالات فرض عقوبات ضدنا قد استنفدت بالفعل، قد يبدأ استخدام أسلوب التخريب، وبكل بساطة التخريب الطبيعي أو أعمال التخريب الذي قد تطال أهم منشآت البنية التحتية العالمية الطابع".

وفي هذا الصدد، أشار إلى التخريب الذي طاول أنابيب خطوط غاز "السيل الشمالي"، وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نستبعد وقوع استفزازات على شاكلة تلك التي حاولوا من خلالها مؤخرا إلقاء اللوم على روسيا في الإضرار بخط أنابيب الغاز بين فنلندا وإستونيا".