نيوكاسل يقهر مانشستر يونايتد بثلاثية في كأس كاراباو

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وأحرز ثلاثية نيوكاسل يونايتد كل من ميجيل ألميرون في الدقيقة 28 ولويس هال في الدقيقة 36، وجوي ويلوك في الدقيقة 60، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفراميتو - كرافت - دوميت - تارجيت

خط الوسط: لونجستاف - ويلوك - هول

خط الهجوم: ريتشي - جولينتون - جوردون.

وتأهل فريق ليفربول إلى ربع النهائي بعد الفوز على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل هدف، وبلغ فريق تشيلسي ربع النهائي بعد فوزه على بلاكبيرن روفرز بهدفين دون رد فيما ودع أرسنال البطولة بعد خسارته من نظيره وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.