جولة تفقدية لوكيل وزارة الرياضة بالدقهلية بمركز شباب سنانوه.. صور

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، يرافقها الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، مساء أمس الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لإدارة شباب شربين، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب سنانوه.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الجولة التفقدية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والسيد إبراهيم بدوى مدير إدارة شباب شربين، وأيمن زيدان قسم الشئون القانونية بإدارة شباب شربين، وهالة محمد بإدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وربيع العزب رئيس قسم الهيئات بادارة شباب شربين، والهيكل التنفيذي بمركز شباب سنانوه، ورمضان نبهان، وحسونة محمد، ومحمد يونس، وحمدي لبيب.

بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعة خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب والملعب المنجل.

كما أكدت على وجود طفاية الحريق بالمركز مع وجود مصدر للغاز، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من وجود الموظفين في هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

كما بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ورئيس لجنة الاستثمار، فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الإنشائية، وبحث فرص الاستثمار، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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