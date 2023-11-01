كأس كاراباو.. تشيلسي يبلغ ربع النهائي بثنائية في شباك بلاكبيرن

بلغ فريق تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، بعد فوزه على نظيره بلاكبيرن روفرز بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم البلوز بهدف للا شئ، سجله المدافع الفرنسي بنوا بدياشيلي في الدقيقة 30، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح رحيم ستيرلينج في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59 من صناعة زميله الشاب كول بالمر.

وتأهل تشيلسي إلى دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بتخطي بلاكبيرن، في محاولة للخروج ببطولة خلال الموسم الجاري 2023-2024 لإرضاء جماهير النادي بعد إبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان تشيلسي، دخل المباراة ضد بلاكبيرن، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: أوجوشوكو - جالاجير - إنزو فيرنانديز

وفي الهجوم: بالمر - جاكسون - ستيرلينج.