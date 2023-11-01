أمام أنظار النني| أرسنال يودع كأس كاراباو بثلاثية من وست هام

ودع فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، بعد خسارته من نظيره وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم وست هام على أرسنال بهدف للا شئ، سجله بن وايت مدافع الجانرز في الدقيقة 16 بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني للمطارق في الدقيقة 50 من صناعة المدافع المغربي نايف أكرد.

وعزز جارود بوين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 60، قبل أن يقلص النرويجي مارتن أوديجارد الفارق لرفاق النني بهدف في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة بفوز وست هام على أرسنال بنتيجة 3-1.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة وست هام، ليشاهد خسارة فريقه وتوديعه لكأس كاراباو.

وتأهل وست هام إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بإقصاء أرسنال.