وزير الرياضة يتابع حالة مصابي حادث سير لفريق دكرنس

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عددًا من الإتصالات بمختلف المسؤولين والجهات المعنية؛ للاطمئنان علي حالة مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.



وكلف الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الدكتورة مني عثمان وعزت محروس مدير مديرية كفر الشيخ، بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك والاطمئنان علي جميع الحالات التي تتلقي العلاج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتابع وزير الشباب والرياضة الإجراءات المتخذة بشأن الرعاية الطبية التي يتلقاها مصابوا فريق دكرنس التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الذي وقع علي الطريق الدولي الساحلي، والذين تم نقلهم لمستشفى بلطيم.



تم خروج المصابين وتوجهوا إلي محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقي حالتين حالتهم تحتاج للحجز في المستشفي، وتم التنسيق لنقلهم إلي مستشفي المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.