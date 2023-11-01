ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تشكر السلطات المصرية لتسهيل خروج رعاياها من رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت اليوم مجموعة أولى مكونة من خمسة مواطنين فرنسيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح، حيث يتواجد في الموقع فريق من السفارة الفرنسية في مصر. 

ورحبت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان بهذه العملية وشكرت السلطات المصرية على تسهيلها كافة الإجراءات.

 كما أعلنت الخارجية الفرنسية بأنها تواصل جهودها حتى يتسنى لجميع مواطنيها ووكلائها وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن.  وقد تم تعبئة خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بشكل كامل في هذا الصدد.

وكررت فرنسا دعوتها لإسرائيل من أجل حماية جميع السكان المدنيين في غزة.

الخارجية الفرنسية الشؤون الخارجية السلطات المصرية السفارة الفرنسية رعاياها