فرنسا تشكر السلطات المصرية لتسهيل خروج رعاياها من رفح

تمكنت اليوم مجموعة أولى مكونة من خمسة مواطنين فرنسيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح، حيث يتواجد في الموقع فريق من السفارة الفرنسية في مصر.

ورحبت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان بهذه العملية وشكرت السلطات المصرية على تسهيلها كافة الإجراءات.

كما أعلنت الخارجية الفرنسية بأنها تواصل جهودها حتى يتسنى لجميع مواطنيها ووكلائها وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن. وقد تم تعبئة خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بشكل كامل في هذا الصدد.

وكررت فرنسا دعوتها لإسرائيل من أجل حماية جميع السكان المدنيين في غزة.