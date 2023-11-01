إصابة رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة



أجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي فحص طبي وأشعة مقطعية على الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، وأثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافساتإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليودع الكادر الاحمر البطولة.

وحصل النادي الأهلي، على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل حارس مرمىصن داونز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه من خلال تسديد ركلة الجزاء بقوة وتصدى لها حارس صن داونز.