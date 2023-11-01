كأس كاراباو.. ليفربول يتفوق على بورنموث في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على مضيفه بورنموث، بهدف نظيف احرز كودي جاكبو في الدقيقة 31، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.



وبدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه – جويل ماتيب – تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، في الدور الثالث.