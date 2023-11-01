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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس كاراباو.. ليفربول يتفوق على بورنموث في الشوط الأول

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
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تقدم فريق ليفربول على مضيفه بورنموث، بهدف نظيف احرز كودي جاكبو في الدقيقة 31، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.


وبدأ  ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه – جويل ماتيب – تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه  على  ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، في الدور الثالث.

كأس كاراباو ليفربول بورنموث