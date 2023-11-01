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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الأهلي تلقي الزجاجات على اللاعبين بعد التعادل مع صن داونز

جمهور الاهلي
جمهور الاهلي
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حالة من الغضب انتابت جماهير نادي الاهلي بعد خروج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي من بطولة دوري السوبر الافريقي امام فريق صن داونز الجنوب افريقي. 
وألقى الجمهور زجاجات المياة على اللاعبين والحكام وفريق صن داونز للتعبير عن غضبهم بسبب سوء الاداء والظلم التحكيمي الذي تعرض له المارد الاحمر. 
وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليودع الكادر الاحمر البطولة. 
وحصل النادي الأهلي، على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل حارس مرمى صن داونز على بيرسي تاو.
وأهدر علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه من خلال تسديد ركلة الجزاء بقوة وتصدى لها حارس صن داونز.

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