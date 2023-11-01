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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رضا سليم يغادر إلى المستشفى

رضا سليم
رضا سليم
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غادر رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي ملعب استاد القاهرة بسبب تعرضه للإصابة في مباراة صنداونز بإياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الافريقي.

وتعرض رضا سليم للإصابة فور نزوله بديلا حيث اصيب بخلع في الكتف اضطر خلاله على الخروج من المباراة وغادر الملعب لاجراء أشعة للاطمئنان عليه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافساتإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليودع الكادر الاحمر البطولة.

وحصل النادي الأهلي، على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل حارس مرمىصن داونز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه من خلال تسديد ركلة الجزاء بقوة وتصدى لها حارس صن داونز.

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