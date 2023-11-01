كأس كاراباو.. تشيلسي يتقدم على بلاكبيرن بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على نظيره بلاكبيرن روفرز بهدف دون مقابل، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، المدافع الفرنسي بنوا بدياشيلي في الدقيقة 30، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليتقدم البلوز بهذا الهدف في نتيجة الشوط الأول.

ويسعى تشيلسي لتخطي بلاكبيرن، والوصول بعيدًا في كأس كاراباو من أجل الخروج ببطولة في الموسم الجاري 2023-2024، لإرضاء جماهير النادي بعد إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان تشيلسي، دخل المباراة ضد بلاكبيرن، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: أوجوشوكو - جالاجير - إنزو فيرنانديز

وفي الهجوم: بالمر - جاكسون - ستيرلينج.