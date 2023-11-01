كأس كاراباو.. أرسنال يتأخر أمام وست هام بهدف فى الشوط الأول

تأخر فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، بهدف أمام وست هام يونايتد في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة المطارق، بعدما شارك بديلًا في مباراة الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق بن وايت مدافع فريق المدفعجية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، ليمنح وست هام التقدم على أرسنال بهذا الهدف.

وكان أرسنال بدأ مباراة وست هام، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت

خط الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز

وفي الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون.