اقرأ غدًا في "البوابة"| 25 يومًا مجازر.. الاحتلال يواصل قصف غزة بلا هوادة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 2 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

25 يومًا مجازر.. الاحتلال يواصل قصف غزة بلا هوادة

انتفاضة لاتينية.. بوليفيا تقطع علاقاتها مع الاحتلال وكولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما

إنهاء دوامة الموت.. مفوض شئون اللاجئين يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

قتال شرس.. مقتل 9 جنود إسرائيليين في الاشتباكات.. وانقطاع تام للاتصالات والإنترنت مرة أخرى

18 شاحنة عملاقة تستقبلها غزة من "بيت الزكاة والصدقات" بالأزهر الشريف

81 مصابًا استقبلتهم مصر من قطاع غزة عن طريق معبر رفح

تزامنا مع مجزرة جباليا.. "بلينكن": الولايات المتحدة تدعم استمرار الهجوم على غزة