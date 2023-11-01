ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة"| 25 يومًا مجازر.. الاحتلال يواصل قصف غزة بلا هوادة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 2 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

25 يومًا مجازر.. الاحتلال يواصل قصف غزة بلا هوادة
انتفاضة لاتينية.. بوليفيا تقطع علاقاتها مع الاحتلال وكولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما
إنهاء دوامة الموت.. مفوض شئون اللاجئين يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار
قتال شرس.. مقتل 9 جنود إسرائيليين في الاشتباكات.. وانقطاع تام للاتصالات والإنترنت مرة أخرى
18 شاحنة عملاقة تستقبلها غزة من "بيت الزكاة والصدقات" بالأزهر الشريف
81 مصابًا استقبلتهم مصر من قطاع غزة عن طريق معبر رفح
تزامنا مع مجزرة جباليا.. "بلينكن": الولايات المتحدة تدعم استمرار الهجوم على غزة

غزة مجلس الأمن مصر