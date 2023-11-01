إذاعة أوبريت راجعين عبر راديو إنرجي

قررت محطة راديو إنرجي 92.1، إذاعة الأوبريت الغنائي راجعين، الذي يشارك في تقديمه 25 فنان عربي من مختلف الدول.

يجمع أوبريت راجعين بين 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد.

وبمشاركة فلسـطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

شارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال فلسـطين.

أشرف على التوزيع الموسيقي، لأوبريت راجعين، مغني الراب المصري مروان موسى، والموزع الأردني ناصر البشير، والموزع عمرو الشوملي، وأخرج الفيديو كليب عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني، حيث جرى التصوير في أحد الاستديوهات في عمان، بينما شارك آخرون عن بعد، بتنسيق من المخرج الليبي أحمد كويفية.