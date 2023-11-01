كأس الرابطة الإنجليزية.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف بورنموث المباراة على ملعب فيتاليتي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم إلى جانب داروين نونيز وكودي جاكبو.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه – جويل ماتيب – تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، في الدور الثالث.

