تشكيل تشيلسي لمواجهة بلاكبيرن في كأس كاراباو

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بلاكبيرن روفرز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويستضيف فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره بلاكبيرن على ملعب ستامفورد بريدج، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السنغالي نيكولاس جاكسون هجوم البلوز، ويعاونه كول بالمر ورحيم ستيرلينج، ويتواجد في التشكيل الأساسي، الظهير الأيمن ريس جيمس.

تشكيل تشيلسي لمواجهة بلاكبيرن

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: أوجوشوكو - جالاجير - إنزو فيرنانديز

وفي الهجوم: بالمر - جاكسون - ستيرلينج.