تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

عقد مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية والتي تقام بالقاهره في الفتره من ١ الي ٥ نوفمبر علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر بحضور ممثلي الاتحاد الدولي ساندرا فاول رئيسة لجنة المسابقات وديلون رتشاردسون مدير التطوير بالاتحاد الدولي في حضور كلا من عزام الزعبي الحكم الدولي الأردني ومحمود الشربيني الحكم الدولي المصري ومدير البطولة والدكتور شعبان الخطيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وممثلي الدول المشاركة بالبطولة.

تم مناقشة التفاصيل الفنية وكل ما يخص اللجنة الفنية بالبطولة وذلك بحضور الخبير الفني الأجنبي للمنتخب المصري التشيلي اندريه اتشيفيريا ومدربي المنتخب المصري محمد عزت وهاني و شعبان الدسوقي.

من ناحية أخرى وصلت الفرق المشاركة فى البطولة مكان إقامتهم بأحد فنادق السادس من أكتوبر القريبه من صالة حسن مصطفى وهم ايطاليا والجزائر ونيجيريا وغانا وتوجو وناميبيا ومولدوفا واستونيا والمجر وزامبيا ومالاوى، فيما يقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين .

فيما استعد المنتخب القومى جيدا فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى فيما تم اختيار قائمة المنتخب المكونه من: 5 جهاز فني واداري، 21 لاعب و12 لاعبه.