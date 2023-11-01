مصرع معلمة دهسا أسفل إحدى المعدات الثقيلة بالمنيا

لقيت معلمة مصرعها نتيجة دهسها أسفل إحدى المعدات الثقيلة بالطريق الفرعي بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث دهس معلمة أسفل أحد المعدات الثقيلة بمركز مغاغة، وأسفر الحادث عن مصرعها وتم نقلها الي المستشفي.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين مصرع معلمة في العقد الخامس من عمرها، تعمل بأحدي المدارس الثانوية المشتركة، لفظة أنفاسها الأخير في الحال عند دهسها أسفل معدة ثقيلة، وتم نقلها الي مستشفي مغاغة المركزي وايداعها داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.