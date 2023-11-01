فتاة مصرية تطلق مبادرة لتصوير المحروسة

تستحق مصر أن يعلم العالم بأماكنها المميزة والفريدة، وأن يرى التنوع الطبيعى والبيئى والتاريخى فيها، فتمتلك مصر ما لا تملكه أى دولة أخرى، آثار تاريخية لا توجد بدولة أخرى وطبيعة وبحار ونهر النيل، وغيرها من المميزات التى تجذب السياح والطقس الذى يفضله كل من زارها.

ومن أجل تعريف العالم بمصر قررت الفتاة الشابة نور عصام، تأسيس مبادرة «ھنلف نصور مصر» لتوثيق الأماكن المميزة بجميع المحافظات فوتوغرافيا.

«نور» أطلقت المبادرة البعيدة عن مجال دراستها فهى خريجة هندسة كهرباء، ولكنها بدأت التصویر الفوتوغرافى فى أكتوبر عام ٢٠١٧، وبعد دراسة فن التصوير واحترافه، بدأت تدريس هذا الفن، فى محاضرات وورش، ثم قدمت المحتوى فى قناتھا على الیوتیوب، وهى أول فتاة فى مصر تصبح مدربة تصویر بشركة كانون العالمیة، فانطلقت فى عام ٢٠١٨ بتأسيس فریق Life street photography، وفى عام ٢٠١٩ أطلقت المبادرة لتصوير مصر.

وقررت أن تعتمد مبادرتها فى استخدام التصویر لتوثیق الأماكن الممیزة بمحافظات مصر والحرف الیدویة عن طریق جولات مع المصورین الممیزین، وهدفها بالمبادرة تغیر النظرة المجتمعیة لفن التصویر عن طریق توضیح دور فن التصویر فى توثیق بعض الحرف والفنون التى أوشكت على الاندثار وأن ھذا الفن غیر مقتصر على تصویر الزفاف فقط بل یمتد لیشمل الكثیر من الأنواع، وعن مدى تأثیر الفن على المجتمع.

واستطاعت خلال رحلتها فى التصوير تنفيذ مشروعین مؤثرین عن العنف ضد المرأة وعن التنمر وتقبل الاختلاف، وأصبحت عضو لجنة تحكیم بأكثر من مسابقة تصویر فوتوغرافى، وتنظم معرضا ومسابقة سنویا تحت اسم «حوادیت الشارع»، لتشجيع المصورين على مشاركة صورهم، وهو أول معرض تنظیم شبابى، ویعتبر من المعارض المهمة للتصویر فى مصر فى الآونة الأخیرة، ومعرض هذا العام ٢٠٢٣ سیكون المعرض الرابع على التوالى والذى تعتمد فيها من خلال المشاركين على عرض مصر بعدسة المصورين المميزة.

