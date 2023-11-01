موهبة شبابية جديدة.. «أحمد» يبدع فى رسم البورتريه باستخدام «الفحم» بقنا

أحمد حسن محمد حسن البالغ من العمر ٢٩ عاما من محافظة قنا، وتحديدا قرية الدير الشرقى المحروسة، والذى قرر أن يحقق حلمه الفنى بالعزيمة والإرادة ويشارك بموهبته من خلال لوحات فنية معبرة للعديد من الشخصيات العامة والفنانين.

يختلف أحمد عن العديد من أقرانه فهو لا يعتمد على الأقلام كالعادة، وإنما يرسم بالفحم بما لا يخطر على البال ولأشهر فنانى العالم والمعالم الشهيرة وإبداع أذهل الجميع مما شاهده وينال إعجابهم.

وأضاف، أن البداية كانت منذ مرحلة الدراسة الابتدائية واستمر فى التعلم حتى وصل إلى مستوى جيد وحافظ على التفوق الدراسى حتى التحق بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، وتخرج ولكنه لم يترك موهبته التى لاحقته لسنوات طويلة والتى كان السبب فى تفوقه فى مراحل التعليم الأساسي، بعدما اكتشف والدى موهبتى من خلال رسومات بسيطة، وحدث بيننا نقاش عن سهولة الرسمة، وبدأ يدور بيننا حوار، وبدأ كل من حولى بتشجيعى لأنى كنت سعيدا جدا بنفسى وشعرت أننى أستطيع تقديم شيء.

وتابع: «بدأت أفكر فى طريقة للرسم غير تقليدية ومختلفة، فنظرت إلى الأشياء المختلفة وبدأت أحدد الملامح لتظهر معالم رسمى للوحة ومن هنا تفاجأت بتجربتى أنها نجحت وصنعت لى فنا خاصا أتفرد به فى عالم الرسم».

وأوضح، أنه تميز فى الرسم بالفحم عن الألوان أو استخدام أنواع أخرى من الأحبار، لذلك استمر فى الرسم بالفحم ورسم مناظر البورتريه والمناظر التعبيرية ورسومات الأطفال. وأشار أحمد حسن، إلى أن الوقت المستغرق فى الانتهاء من لوحة واحدة من ساعتين إلى ٤ ساعات متواصلة، كما أن هناك لوحات تستغرق ١٠ ساعات وإحدى اللوحات استغرقت ١٠ أيام وذلك لكثرة التفاصيل المتواجدة فى الرسمة وكانت للفنان محمد إمام.

واستكمل: «اتعرفت على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما قمت بنشر لوحاتى على وسائل التواصل الاجتماعى وحازت على إعجاب الجميع وبدأ متابعو السوشيال ميديا يشيروا إلى بعض المشاهير حتى وصلت رسوماتى لهم ويشكرونى عليها وبدأوا بتشجيعى».

وقال: «بالفعل تمكنت من المشاركة فى العديد من المسابقات والمعارض الفنية المختلفة مثل ملتقى عالم الفن المطلق الدولى بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ٢٠٢١ وملتقى الفنون بالإسكندرية باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى ٢٠٢٢ ومعرض أتيليه القاهرة الصيفى بأتيليه القاهرة ٢٠٢٢ ومعرض كوين للفن التشكيلى بقصر ثقافة الأنفوشى ٢٠٢٢ وملتقى عالم الفن المطلق ٨ الدولى بمكتبة مصر العامة بالدقى ٢٠٢٢».

وتمنى أحمد حسن، أن يفتتح أكاديمية لتعليم الفنون والرسم وذلك بعد كثرة الطلبات من أشخاص لتعليمهم الرسم وأيضا لتحقيق حلمه الذى سعى إليه منذ سنوات.

ويختتم حديثه قائلا: «الرسم بالفحم يتطلب تركيزا عاليا وذهنا صافيا حرصا على الوقت والمجهود

