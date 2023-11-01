بريطانيا وأمريكا وكندا تدعم القارة الإفريقية بـ 100 مليون دولار في برنامج الذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن دعم جديد للقارة الإفريقية في برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في تمويل قدره 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك لمكافحة عدم المساواة وتعزيز الرخاء في القارة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "ينبغي أن يكون للقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي فائدة عالمية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير حياة الناس نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المساعدة في تطوير علاجات جديدة للأمراض ومعالجة انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا المتطورة لخلق مستقبل أكثر إنصافا وازدهارا.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية يشمل إطلاق فوائد الذكاء الاصطناعي لـ 700 مليون شخص يتحدثون 46 لغة أفريقية.

بالاضافة إلي جعل 5 دول إفريقية أو أكثر مؤثرة عالميًا في المحادثة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء أو توسيع نطاق ما لا يقل عن 8 مختبرات بحثية مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأفريقية.

وأضافت أن من بين الاهداف ايضا، مساعدة ما لا يقل عن 10 دول على إنشاء أطر تنظيمية سليمة للذكاء الاصطناعي المسؤول والمنصف والآمن.

ومن المقرر أن تركز المبادرة في البداية على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضمان إتاحة هذه التكنولوجيا الرائدة للجميع.