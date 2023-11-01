وزير الطاقة الروسي: روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تغلق الباب أمام إمدادات الغاز للغرب.

وأضاف الوزير الروسي -في منتدى سان بطرسبرج الدولي للغاز وفقا لوكالة (تاس) الروسية- "نحن منفتحون على المفاوضات بشأن استئناف إمدادات الغاز، لكن يجب تقديم عرض من المشتري".

وأكد أن إمدادات الغاز إلى باكستان والهند تعد من أكثر المجالات الواعدة، فضلا عن تبادل الإمدادات مع إيران.

وفي نفس السياق، قال شولجينوف إن الغاز قد يصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050، والذي لا يمكن تصنيفه كمصدر للطاقة المتجددة.

وأضاف شولجينوف "في مواجهة حالة عدم اليقين، أعتقد أن الغاز لن يكون فقط وقودًا انتقاليًا خلال التحول إلى الحياد منخفض الكربون، ولكنه سيظل أيضًا الوقود الأساسي إلى عام 2050. وربما نحتاج إلى التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة بحذر".