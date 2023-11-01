ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الطاقة الروسي: روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

وزير الطاقة الروسي
وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تغلق الباب أمام إمدادات الغاز للغرب.

وأضاف الوزير الروسي -في منتدى سان بطرسبرج الدولي للغاز وفقا لوكالة (تاس) الروسية- "نحن منفتحون على المفاوضات بشأن استئناف إمدادات الغاز، لكن يجب تقديم عرض من المشتري".

وأكد أن إمدادات الغاز إلى باكستان والهند تعد من أكثر المجالات الواعدة، فضلا عن تبادل الإمدادات مع إيران.

وفي نفس السياق، قال شولجينوف إن الغاز قد يصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050، والذي لا يمكن تصنيفه كمصدر للطاقة المتجددة.

وأضاف شولجينوف "في مواجهة حالة عدم اليقين، أعتقد أن الغاز لن يكون فقط وقودًا انتقاليًا خلال التحول إلى الحياد منخفض الكربون، ولكنه سيظل أيضًا الوقود الأساسي إلى عام 2050. وربما نحتاج إلى التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة بحذر".

روسيا الغاز سان بطرسبرج