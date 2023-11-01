التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز بالدوري الأفريقي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- ـ أكرم توفيق

خط الوسط: اليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على في جنوب افريقيا انتهت بفوز صن داونز بهدف ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد او بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.

وهدد بيرسي تاو مرمى صن داونز برأسية فى الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسي تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقى.

وسدد سيرينو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ولكن أمسك بها الشناوي، وفشل كهربا في استغلال فرصة خطيرة في الدقيقة 24 من دربكة بين دفاع صن داونز، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها لاعب صن داونز في كهربا وبعدها ارتطمت في العارضة وارتدت بعيدا عن الشباك.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".