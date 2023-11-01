نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام الدورة الخامسة لبرنامج "تأهيل القيادات"

شهد د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث فعاليات ختام الدورة الخامسة من البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية" ، والذى عقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى الأول من نوفمبر ٢٠٢٣م ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

جاء ذلك بحضور د.هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، و د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية ، ونخبة من السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام من مختلف الكليات ، بالإضافة إلى تواجد فريق الإدارة بالمركز وهم : أ.رحاب مرتضي ، د.شيماء فرج، د.ياسمين فهمي.

وقد حاضر خلال اليوم الأول من الدورة د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق ، والذي تناول علي مدار جلستين متتاليتين الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية ، بينما حاضر في اليوم التالي د.سيد أبو هاشم وكيل كلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ، والذي تناول في جلسته نظم الإمتحانات والقياس والتقويم ، وفي الجلسه الثانية تناولت د. مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة دور القيادات في الاعتماد والجودة ، بينما قدم جلستى اليوم الختامى د. هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام والسادة وكلاء الكليات.

جدير بالذكر أنه فى ختام فعاليات الحفل قام د.إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم ٢٣ من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المرشحين من مختلف الكليات.