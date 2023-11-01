علي معلول يهدر ركلة جزاء وفرصة تقدم الاهلي امام صن داونز

أهدر النادي الأهلي هدف التقدم أمام صن داونز في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأضاع النادي الأهلي هدف التقدم عن طريق علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الـ9 .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- ـ أكرم توفيق

خط الوسط: اليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على في جنوب افريقيا انتهت بفوز صن داونز بهدف ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد او بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.