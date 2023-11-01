ضبط وإعدام ٩ أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين و اشتراطات الآمن الغذائي و وضعهم تحت طائلة القانون.

تضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد اربعمئة و سبعون منها تدار بدون ترخيص و سبعة و أربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين خمسة و عشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة و إعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التالفة و غير صالحة للاستهلاك الادمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر و المشروبات و زيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره ، إضافة إلي ثلاثة آلاف و نصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة و منتجات ألبان و أرز، واربعمائة و ثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.

إضافة الي سحب مئة وثلاثة وثلاثون عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد علي ضرورة تتبع المخالفات و عدم التهاون مع المذنبين ممن عرضوا حياة المواطنين للخطر.

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ تم اليوم الاربعاء القيام بحمله مكبرة فى وجود روضة منير نائب المدينة وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وادارة المتابعة بكفر البطيخ والادارة الهندسية والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات بمدينة كفر البطيخ.