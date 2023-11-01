رئيس الإنجيلية: الهيئة جزء من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الأربعاء بمقر الهيئة الإنجيلية، وذلك بحضور Sonny Perdue Chancellor وزير الزراعة الأمريكي الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد وزارة الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وعدد القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال فعاليات اللقاء تم عرض تأثير مبادرة ازرع على تحقيق الأمن الغذائي المصري، وعلى تحسين إنتاجية ودخل المزارع المصري، بعد نجاح المرحلة الأولى والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع و ١٥٠ ألف فدان، واستكمال العمل على المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، حتى تحقق "ازرع" الحلم المصري الأكبر وهو الوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع، وزراعة مليون فدان قمح، بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال خطاب اللقاء رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع المشاركين، و Sonny وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، كما عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزاز الهيئة بكونها جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي تأسس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس 2022، وبعضويتها في هذا الكيان، الذي تبنى خلال الأعوام القليلة الماضية مبادراتٍ تنموية كبيرة، أسهمت بشكل كبير في تحسين حياة عدة ملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف "زكي" خلال كلمته "أن مبادرة ازرع واحدة من أهم المبادرات برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة وزارة الزراعة المصرية، ونموذج ملهم في التعاون بين المجتمع المدني والدولة في خدمة المجتمعات".

ومن جانبه عبر وزير الزراعة الأمريكي الأسبق عن سعادته الكبيرة باستضافة الهيئة الإنجيلية، والحوار مع الدكتور القس أندريه زكي، كما عبر عن اعتزاز الكبير بمشاركة نخبة مصرية واعية من الخبراء في مجال الزراعة والمزارعين المصريين، كما عبر عن تقديرة الكبير بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية الأمن الغذائي المصري وتحقيق خطوات كبيرة في مجال الاكتفاء الذاتي، وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها في العمل التنموي؛ والهيئة هي واحدة من أقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري، وقد عملتْ منذُ نشأتِها عام 1950، في مجالاتٍ كثيرةٍ، وبالأخص مجالات التنمية والثقافة، بهدف تحسين نوعية الحياةِ للمواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الاجتماعية. وامتد عمل الهيئة عبر عقود من الجَهد ليَصل عدد من تخدِمهم في يومنا هذا إلى أربعة ملايين مواطن مصري في مختلف أنحاء البلاد.

وتؤمن الهيئة بأن العمل الاجتماعي أكبر بكثير من فكرة تقديم الإحسان، وأن الهدف الأكبر منْه هو التمكين، فالتمكين هو أن تعطي الشخص الأداة التي يستطيع بها أن ينمِّي حياته ويطوِّر قدراته وموارِده.

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