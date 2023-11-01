"تراث الإمارات" يشارك في "الشارقة للكتاب"

انطلق اليوم الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة.

ويشارك نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أبوظبي .

وتقدم منصة نادي تراث الامارات في المعرض للقراء عناوين تنتمي إلى حقول التراث والتاريخ والثقافة العربية والإماراتية، حيث تمثل إصدارات نادي تراث الإمارات مصادر ومراجع للباحثين والأكاديميين في جوانب التراث الأدبي والشعري والحياة الاجتماعية والفنون الشعبية والمؤلفات الموسوعية والكتب المحققة.

ومن إصدارات النادي المعروضة في منصته، (البلديات في الإمارات نشأتها وتطورها، المسح الاقتصادي للإمارات المتصالحة، الرحالة الغربيون والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لعدد كبير من الدواوين الشعرية ومجلة تراث).

ويحرص النادي على المشاركة بالمعرض لإيصال رسالته الثقافية والتراثية والتاريخية، وذلك من خلال برنامج ثقافي ويضم عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي يستضيف من خلالها مختصين وباحثين وكتاباً يتناولون من خلالها عدداً من الموضوعات التراثية التي تتسق مع طبيعة الحدث ومع أهداف النادي.

وينظم النادي برنامجا مصاحبا في إطار تفعيل الجناح حيث درج النادي على إضفاء حراك ثقافي وتراثي على مشاركته في المعرض، ليشكل الجناح منصة للقاء المبدعين والباحثين والمهتمين بالتراث، ويقدم النادي العديد من الكتب والدراسات والبحوث، التي تعد مراجع للباحثين في مجالات التاريخ والتراث المحلي والعربي.