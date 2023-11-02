تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب ٥:٠٨ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص

الشروق ٦:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤٩ م

صلاة المَغرب ٥:١٢ م

صلاة العِشاء ٦:٣٢ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص

الشروق ٦:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤٩ م

صلاة المَغرب ٥:١٢ م

صلاة العِشاء ٦:٣٢ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٥ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:١٠ م

صلاة العِشاء ٦:٢٨ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٢٦ ص

صلاة العَصر ٢:٣٦ م

صلاة المَغرب ٤:٥٩ م

صلاة العِشاء ٦:١٦ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٣٧ ص

الشروق ٦:٠٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٧ ص

صلاة العَصر ٢:٤٨ م

صلاة المَغرب ٥:١١ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

السويس

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص

صلاة العَصر ٢:٤٠ م

صلاة المَغرب ٥:٠٣ م

صلاة العِشاء ٦:٢٢ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٢:٤٣ م

صلاة المَغرب ٥:٠٦ م

صلاة العِشاء ٦:٢٦

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٦ ص

صلاة العَصر ٢:٤١ م

صلاة المَغرب ٥:٠٤ م

صلاة العِشاء ٦:٢٤ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص

صلاة العَصر ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب ٥:٠٨ م

صلاة العِشاء ٦:٢٤ م

قنا

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص

صلاة العَصر ٢:٤٤ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م