تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٥ م
صلاة المَغرب ٥:٠٨ م
صلاة العِشاء ٦:٢٧ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص
الشروق ٦:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤٩ م
صلاة المَغرب ٥:١٢ م
صلاة العِشاء ٦:٣٢ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص
الشروق ٦:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤٩ م
صلاة المَغرب ٥:١٢ م
صلاة العِشاء ٦:٣٢ م
أسوان
صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٢٨ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٢٦ ص
صلاة العَصر ٢:٣٦ م
صلاة المَغرب ٤:٥٩ م
صلاة العِشاء ٦:١٦ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٣٧ ص
الشروق ٦:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤٨ م
صلاة المَغرب ٥:١١ م
صلاة العِشاء ٦:٢٧ م
السويس
صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص
صلاة العَصر ٢:٤٠ م
صلاة المَغرب ٥:٠٣ م
صلاة العِشاء ٦:٢٢ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٦ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦
دمياط
صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٦ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٤ م
صلاة العِشاء ٦:٢٤ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص
صلاة العَصر ٢:٤٥ م
صلاة المَغرب ٥:٠٨ م
صلاة العِشاء ٦:٢٤ م
قنا
صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص
الشروق ٥:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص
صلاة العَصر ٢:٤٤ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م