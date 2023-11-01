السوبر الإفريقي.. الوداد يتأهل للنهائي على حساب الترجي

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دورى السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز عليه في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، فى إياب نصف نهائى البطولة.

انتهت المباراة بتقدم الترجي بهدف سجله البرازيلي رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، ليتعادل الناديين بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التى منحت التأهل لنادي الوداد المغربي بعد الفوز بنتيجة 5-4.

كان الوداد قد فاز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد الماضي

وينتظر فريق الوداد الفائز من مباراة الأهلي ضد صن داونز، التي تقام الليلة، لتحديد الطرف الثاني في نهائي دوري السوبر الإفريقي.