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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"أونروا" تعلن مقتل 3 موظفين جدد في غزة ليرتفع إجمالي ضحاياها إلى 67 موظفا

الاونروا
الاونروا
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (أونروا) اليوم الأربعاء إن 3 من موظفيها قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما كانوا في منازلهم مع عائلاتهم، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ارتفع إلى 67.

وسلطت أونروا الضوء على الوضع في الملاجئ وقالت إنه لا يزال حرجًا، مع توفر مساعدة محدودة للغاية وعدم وجود مساحة إضافية لاستيعاب العدد المتزايد من النازحين داخليًا.

وأشارت إلى أن أكثر من 670 ألف شخص يعيشون في حوالي 150 منشأة تابعة للوكالة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ويواجهون تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاطر الصحية ومخاطر الحماية. 

أونروا اللاجئين الفلسطنيين 3 من موظفيها غزة الغارات الإسرائيلية