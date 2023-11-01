ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه من تاجر موبايلات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجري سيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة حال سيرهما فى الشارع وبحوزتهما شيكارة داخلها 2 مليون جنيه وأسلحة نارية وذخائر بعد استغاثة أحد الأشخاص بالقول الأمني المار بالشارع ليتبين قيام الشخصين بإطلاق نار على تاجر هواتف محمولة والاستيلاء على مبلغ مالي منه وذلك حال اتفاقهم على تغيير مبلغ 50 ألف دولار بأسعار السوق السوداء لصالح تاجر الهواتف المحمولة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بأنه حال مرور النقيب طارق عبدالعليم ، بدائرة قسم أول المنصورة تمكن من ضبط كلا من:"محمد.ص.م.ر"،37عاما،تاجر سيارات ومقيم تقسيم الزراعيين بمدينة المنصورة، والسابق اتهامه فى 2 قضية خيانة أمانة سلاح دون ترخيص، وبحوزته طبنجة تركى الصنع مطموسة الأرقام و 6 طلقات نارية، و"أحمد .ا.س.ع"، 42 عاما، تاجر سيارات ومقيم قرية ميت مزاح مركز المنصورة وبحوزتة طبنجة تركى الصنع و9 طلقات وبحوزتهما شيكارة داخلها 2 مليون جنية و فوارغ لطلقات نارية.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى،رئيس المباحث، بالفحص تبين ان المضبوطين اتفقا مع أحد الأشخاص ويدعى "هانى.و.ح"، 40عاما، تاجر هواتف محمولة ومقيم مدينة المنصورة على تغيير مبلغ 50 ألف دولار ، والتقابل بمكتب تاجر المحمول وكان برفقته صديقه ويدعى "محمد .أ.ا"، وشهرته "الفلاح" ،36عاما، تاجر سيارات، وحال قيام تاجر الهواتف المحمولة بإحضار مبلغ 2 مليون جنية فوجئ بالمضبوطين الاول والثاني يقومان بإشهار السلاح الناري المضبوط بحوزتهما والاستيلاء على المبلغ المالي، وقيام الأول بإطلاق عيار ناري مما تسبب فى اصابة تاجر الهواتف المحنولة بالفخذ الأيسر، الا ان صديق المصاب قام بالاستغاثة وتمكن القول الأمني من ضبطهما حال مروره.

جرى التحفظ على المضبوطات وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات